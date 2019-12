1,4 Millionen Euro für Bildungsprojekte

Die Ausschreibung richtet sich österreichweit an schulische und außerschulische Bildungsinitiativen, an Vereine und NGOs. Das einzureichende Projekt kann entweder chancenbenachteiligte Kinder und Jugendliche bei der Talententfaltung fördern, Pädagogen ​als Wegbegleiter von Chancen-Fairness unterstützen oder innovative Schulprogramme vorantreiben. Die Einreichfrist läuft bis Ende Jänner, die Sieger werden im März bekanntgegeben.

Ein Anliegen hat die Stiftung an die Politik: Derzeit müssen von Stiftungszuwendungen an Schulen und Bildungs-NGOs in Österreich 27,5 Prozent Kapitalertragssteuer an den Finanzminister abgeliefert werden. Daher würden von der Dotierung mit 1,4 Mio. Euro auch nur eine Mio. an die Projekte fließen. "Ich würde die 400.000 Euro lieber bei den Kindern sehen", so Stiftungsvorständin Sonja Zimmermann. Fördere man eine Schule in Burkina Faso, sei dies steuerfrei möglich - bei einer Schule in Österreich wäre das aber nicht der Fall. "Da fühle ich mich etwas ungleich behandelt." Daher wolle man eine steuerrechtliche Gleichstellung mit den (ebenfalls steuerfreien) Zuwendungen an Unis oder Erwachsenenbildungseinrichtungen.