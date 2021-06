Jäger der Lüfte: Ausflug zur Falknerei beim Schloss Waldreich

Aber in den Volieren sitzen auch alle Arten von Greifvögeln, wie Falken, Adler, Bussarde, Habichte und Geier. Für die Flugvorführungen muss natürlich trainiert werden, Jungvögel starten damit, sobald sie flugfähig sind. Hat man so einen prächtigen Jagdfalken dann auf dem Arm, braucht man entsprechende Muskelkraft. „Wir Frauen müssen viel mehr mit der Technik machen als die Männer. Das Gewicht von so einem Adler, der circa 7.000 Gramm schwer ist, spürt man vielleicht nicht sofort während der Jagd selbst, aber spätestens dann am nächsten Tag“, so Hiebeler.