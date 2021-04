Da kräht der Hahn: Der Trend zu Hühnern in der Stadt

Neben Yamuna Valenta, beschäftigte sich auch Designer Martin Mühlböck mit dem Thema Hühnerstall. "Wir haben damals mit der Kunstuni drei Siegermodelle als Prototypen gebaut nach dem vorgegebenen Design". Er entwarf selbst, als leidenschaftlicher Radfahrer, das sportliche chicken velo aus Fichtenmassivholz mit Radreifen und "gelben Trikot".

Die Eierabnahme, Versorgung mit Futter sowie die Reinigung erfolgt durch von außen öffenbare Drehtüren. Im Sandbad halten sich die Hühner frei von Milben. Das abnehmbare waschbare Zeltdach spendet Schatten und ermöglich den Freilauf bei Vogelgrippe. Inkl. elektronischem solarbetriebenen Pförtner mit Dämmerungsschalter. Erhältlich über https://www.muehlboeck.at

Hühner halten – was ist erlaubt?

Wer Hühner halten will, muss sich im Wiener Magistrat über die rechtliche Situation in seinem Bezirk informieren. Was erlaubt ist, finden Sie hier: https://www.wien.gv.at/gesellschaft/tiere/haustiere/landwirtschaft

Und in Yamuna Valentas Blog finden Sie weitere Infos zu Haltung, Rechtlichem und Hühner-Kooperationen: https://urbanchickenproject.tumblr.com