Ein Leben ohne Huhn? Niemals

Hühner zu haben, bedeutet für mich vor allem eines: Entspannung. Stundenlang könnte ich ihnen zusehen beim Scharren, Picken, Zanken, Sonnen, und das auch noch nach 25 Jahren Hühnerhaltung. Setze ich mich zu ihnen auf die Wiese, kommen sie ganz nahe, zupfen an bunten Dingen, die ich bei mir trage. Jedes Huhn ist anders, jedes hat seine Rolle in der Schar.

Das neugierige Sperber, das jeden Wurm als Erstes findet, das resche Schwarze, das den anderen alles wegfressen will, die beiden hübschen Jungen, die noch ein wenig scheu sind. Das Weiße mit dem schiefen Kamm, das wir „Seitenscheitel“ nennen, ist das Unterste in der Hierarchie und kriegt nur das, was übrig bleibt.