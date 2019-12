Wilder Schäumer: Pet Nats als großer Trend in der Weinszene

"Sprudel unplugged"

Letztlich fühlen sich die Feiertage nicht immer so prickelnd an wie erträumt. Vermutlich wurde genau für solche Fälle vor etwa 350 Jahren Schaumwein erfunden. Und zwar nicht von den Franzosen, wie oft angenommen, sondern von den Briten: Man entdeckte, dass stiller Wein in den aus Frankreich importierten Fässern im Frühling bei ansteigenden Temperaturen erneut gärte und aufgrund der -Bildung zu sprudeln begann – diesen Umstand machte man sich zunutze. Der Schaumwein war geboren.

In der Champagne wurde die Methode der Zweitgärung in der Flasche durch Zufügen von Zucker und Hefe dann perfektioniert. Einer ihrer Pioniere, der legendäre Benediktinermönch Dom Pérignon soll bei seinem ersten Genuss eines schäumenden Weins entzückt ausgerufen haben: „Kommt her Brüder, ich trinke Sterne.“

Bis heute sind die Menschen von prickelnden Weinen in den Bann gezogen. Kein anderes alkoholisches Getränk macht so gute Laune wie Schaumwein. Die Champagne gilt als die Königin des edlen Schäumers. Bis Ende des 19. Jahrhunderts allerdings wurde Champagner picksüß und zumeist zum Dessert geschlürft. Die Engländer liebten ihn mit 70 Gramm Restzucker, am russischen Zarenhof durften es gar 300 Gramm sein – Werte, die sonst nur Süßweine aufweisen.

Die richtige Dosage