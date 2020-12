Wie Winzer auf Herausforderungen in der Coronakrise reagieren

Das Erschließen neuer Absatzmöglichkeiten wird von 70 Betrieben (befragt wurden 266 Betriebe) noch vor dem Preisdruck (63 Betriebe) als dominierende Herausforderung gesehen. Beide Themen werden durch die Coronakrise verstärkt.

Neue Kosten

"In Zeiten sinkender Absätze in bestehenden Kanälen muss über neue Möglichkeiten nachgedacht werden", so die Studienautoren. Das bringe aber auch Kosten mit sich. Das gilt nicht nur für die Einrichtung der wichtiger werdenden Webshops und der oft gewährten Rabatte sondern für die Beschaffung von Schutzausrüstung wie Masken und Desinfektionsmitteln. Manche Betriebe berichten auch von Schwierigkeiten bei der Personalsituation durch Grenzschließungen und Hygieneauflagen. Thema sind aber auch der Klimawandel und wachsende Lagerbestände.