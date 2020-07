Neue Genuss-Hotspots im Seewinkel: Picknick bis Heuriger

Andert lädt zu Picknick in Pamhagen

Michael Andert hat sich dem Naturwein verschrieben und das in einer ziemlich radikalen Weise. Mehr dazu hier.



Aber der Demeter-Winzer aus dem kleinen Dorf Pamhagen direkt an der ungarischen Grenze macht nicht nur Wein sondern auch Chutneys, fermentiertes Gemüse oder Senf. Diese und andere Spezialitäten bietet er nun auch bei einem beschaulichen Picknick in seinem "Lerchenfeld" an.