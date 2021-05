Wie Estragon Senf zum Lieblingssenf der Österreicher wurde

„Siaßa oder Schoafa dazua?“ – Die Frage nach dem bevorzugten Beiwerk ist nicht nur am Würstelstand eine höchst wichtige. So unterschiedlich sind die Geschmacksnoten der heimischen Klassiker namens Estragon und Kremser Senf, dass die falsche Tube schon zu Dramen am Familientisch geführt haben soll: Den einen ist der mittelscharfe mit seinen würzigen Estragon- und Anisnoten zu scharf. Den anderen graut vor den groben Körnern und der leichten Süße.

100 Jahre Senfproduktion

Es könnten viele derartige Dispute gewesen sein. Immerhin stieg die Firma Mautner Markhof bereits 1921, also vor 100 Jahren, in die Senfproduktion ein. Seinen Senf gibt man in Österreich würztechnisch ziemlich oft dazu. Nicht nur bei den beiden beliebtesten Sorten der Österreicher. 700 Tonnen Senf werden jährlich für neun Senfsorten verarbeitet.