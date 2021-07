Hühnerfleisch hat sich zum Lieblingsfleisch der Österreicherinnen und Österreicher entwickelt. Dementsprechend hoch ist der Anteil dieses Segments in den Kühlvitrinen der Supermärkte. Das nahm der Verein für Konsumenteninformation zum Anlass, die Qualität des angebotenen Hühnerfleisches unter die Lupe zu nehmen.

13 verschiedene Proben mit Filets, Keulen und Flügeln wurden in Wien und Niederösterreich in verschiedenen Supermärkten eingekauft. Experten untersuchten sie hinsichtlich Kennzeichnung, Keimbelastung und Sensorik (Geruch des Fleisches usw.). Am wichtigsten bewertet wurde die Mikrobiologie - also, ob Keime im Fleisch zu finden waren.