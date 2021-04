Urlaubsküche: Warum kein Schlagobers in die Pasta Carbonara kommt

Der richtige Ablauf

Wer nun das Saucen-Finale mit der Beigabe der Dotter-Käse-Mischung erwartet, muss sich noch gedulden. Kevin greift vorher nach den Nudeln, die mittlerweile al dente, also bissfest, gekocht sind. Falls Sie die Frage erwarten, wie man das erkennt: Wir haben sie natürlich gestellt. „Beim Reinbeißen sollte man noch einen ganz leichten, harten Kern in der Mitte spüren.“ Auch ein Schnitt quer durch die Nudel helfe. „Dann sollte der harte Kern die Größe eines Stecknadelkopfs haben.“

Nach bestandener Prüfung landen die Cascarecce mit Schwung in der Pfanne, werden mit den Speckwürfeln vermischt. Es folgt eine weitere Lektion vom Koch: „Man mischt immer die Pasta direkt in der Pfanne mit der Sauce – nicht erst am Teller.“ Dann kommt als Finale die Dotter-Käse-Mischung dazu. Mehrmals akkurat durchgeschwenkt, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. In tiefen Tellern anrichten, mit etwas geriebenem Parmesan bestreuen. Fertig!

