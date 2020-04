Tour de Vin: So können Sie online daran teilnehmen

Mehr als 5000 Gäste kommen jährlich am ersten Wochenende im Mai in die Donauregion, um die Weingüter im Traisental, im Kremstal, im Kamptal und am Wagram zu besuchen. Heuer wird das nicht möglich sein, aus diesem Grund findet die Tour de Vin erstmals virtuell statt.

Von 16. bis 19. April bieten knapp 20 Weingüter eine Online-Degustation für 400 Interessierte an: Drei Weine (davon mindestens eine Erste Lage) werden vorab gekühlt zugeschickt und gemeinsam mit dem Winzer vor dem Computer verkostet.

Die Kosten betragen 50 Euro pro Session (maximal 20 Gäste je Slot sind zugelassen): Jeder Slot dauert zwischen 30 und 40 Minuten.

Info unter https://www.wine-partners.at