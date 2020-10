Til Schweiger gibt seine Restaurants in Hamburg ab

Til Schweiger (56) will sich künftig wieder voll und ganz auf seine Filme konzentrieren und gibt deshalb seine Restaurants in Hamburg ab. Nach "intensiven, aber wunderbaren Jahren des Aufbaus" seines "Barefood Delis" werde er das Restaurant nun in die Hände seines bisherigen Geschäftsführers Michael Ränsch geben, sagte der Schauspieler und Regisseur.

"Ich bleibe natürlich als Lizenzgeber weiter Teil der von mir kreierten Marke", sagte er weiter. Zum "Barefood Deli" gehört auch der Ableger "Henry likes Pizza", der ebenfalls künftig von Ränsch geführt wird.

Als Grund für seinen Rückzug aus dem Gastrogewerbe nennt Schweiger unter anderem seine Arbeit in der Filmbranche. "Ich möchte mich aktuell beruflich 100 Prozent auf meine Filme und die Marke Barefoot fokussieren, da mich tolle Aufgaben in der nächsten Zeit erwarten." Seinem Management zufolge dreht Schweiger derzeit den Film "Die Rettung der uns bekannten Welt".