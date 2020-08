Tiefenrausch aus dem Bodensee: Winzer holt Weinfass an Land

Der Rotwein, der irrtümlich aufgrund schlechter Sichtverhältnisse zuerst aus dem See geholt worden war, wurde bereits von Robert Steidl, dem ehemaligen Leiter der Weinbauschule in Klosterneuburg, probiert. "Die genauen Analysen erwarten wir in den nächsten Wochen, aber erste Verkostungen haben gezeigt, dass die Lagerung dem Wein sehr gut bekommen ist", sagte Steidl. Die Weine werden nun jeweils als "Edition Tiefenrausch" in 1.299 Flaschen abgefüllt und verkauft.

Wellentänzer aus dem Neusiedler See

Die Idee für den Wein aus dem See ist nicht ganz neu: Fabian Sloboda experimentierte bereits im Jahr 2018 mit seinem ersten „Wellentänzer“. Er barg den Tropfen nach 144 Tagen Reife in einer Boje aus dem Neusiedler See.