So schmeckt es im neuen "Weinhaus" in Kirchberg am Wagram

Vor etwas mehr als einem Jahr berichteten wir hier über Georg Liepolds „Markthaus“ in Kirchberg am Wagram. Das mit seiner modernen Architektur und modern interpretierten Traditionsküche das Angebot der Gegend – Mörwald, Josefs Himmelreich, Esslokal, Gut Oberstockstall – toll ergänzte. Nun übersiedelte Liepold sein „Markthaus“ nach Grafenwörth, das Lokal in Kirchberg wiederum übernahmen Lukas Humer und Rafael Reisser. Die beiden kennen sich schon seit frühester Jugend, wollten immer schon ein Lokal machen, den einen führte sein Weg vorerst aber ins Landgasthaus Bacher und zu Bründlmayer, den anderen ins New Yorker Hilton.

Jetzt ergriffen sie die Chance und bekochen ihr neues „Weinhaus“ auf drei Ebenen: eine Barkarte mit appetitlichen Happen zum Glas Wein, eine „Klassiker“-Karte mit modern angelegter gutbürgerlicher Küche. Und schließlich mit einem Menü, das man drei-, vier- oder fünfgängig (45/55/65 €) wählen kann, und das auf wirklich hohem Niveau operiert.

Etwa eine delikate, grasgrüne Paradeiser-Kaltschale mit Melone oder eine gebeizte Gebirgsforelle mit geflämmtem Kohlrabi und Kohlrabi-Milch, ein wirklich toller Gang. Auch der geflämmte weiße Waller mit Radicchio, gegrilltem Fenchel und Wildreis war großartig, bei Kalbsbavette und Bries mit Senfkohl, Radieschen und Austernpilzen herrschte am Teller fast schon ein bisschen zu viel Theater. Die Weinkarte bietet – wie der Name schon sagt – ein nachgerade erschöpfendes Angebot der Weinregion Wagram, zwei Zimmer gibt’s praktischerweise auch.