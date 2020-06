Salz und Pfeffer: Wirtshausküche, aber ganz anders

Über das 2009 eröffnete „ Esslokal“ des renommierten Künstlers Daniel Spoerri in Hadersdorf am Kamp war hier schon mehrfach zu lesen, schließlich wechselten alle paar Jahre die Betreiber und Konzepte. Seit ein paar Tagen steht wieder wer Neuer am Herd, und zwar der Beste, der jemals hier war: Roland Huber erschien vor zehn Jahren am österreichischen Gourmet-Parkett, damals erkochte er in Toni Mörwalds „Kloster Und“ rasch drei Hauben, vor fünf Jahren übernahm er die Küchenleitung im „Le Ciel“ im Wiener Grand Hotel und erzielte die gleiche Wertung.