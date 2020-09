S wie Spaghettikürbis: Ein kalorienarmer Allrounder

Also was jetzt? Nudeln oder Kürbisgewächs? Ein Gericht, in dem „Spaghetti-Kürbis“ vorkommt, kann den geneigten Esser durchaus verwirren. Und das nicht nur, was den Namen betrifft.

Um das Wesentliche zu klären: Es geht um einen Kürbis. Im Gegensatz zu den gängigen Vertretern dieser Familie – Muskat, Hokkaido oder Butternuss etwa – ist dieser Gartenkürbis nicht so omnipräsent. Warum, ist eigentlich unverständlich. Mit seinen Verwandten kann er durchaus mithalten.

Und da sind wir auch schon bei seinem Innenleben angekommen. Wer so eine pralle, zylindrische Frucht vor sich hat, kann sich kaum vorstellen, dass sie sich nach dem Garen völlig anders präsentieren wird, als im Rohzustand. Das helle, feste Fruchtfleisch verwandelt sich nämlich in nudelige, fadenartige Fasern – was ihm seinen Namen eingebracht hat.

Allrounder

In der Küche ist der Spaghetti-Kürbis allerdings ein richtiger Allrounder und besonders unter Fans von kalorienreduzierter Kost beliebt. Er eignet sich für Salate ebenso wie für warme Gerichte: Denn die geschmacksneutralen „Spaghetti“ harmonieren mit so ziemlich jeder Sauce oder Würzung.

Einziges Manko ist vielleicht, dass er etwas Zeit braucht, bis er seine Vorzüge offenbart. Denn je nach Größe muss man mit bis zu einer Stunde Koch- oder Garzeit im Wasserbad oder im Backrohr rechnen, damit sich das Fruchtfleisch während des Garprozesses verwandelt. Allerdings, und das ist die gute Nachricht, kocht oder brät er sich praktisch von alleine. Man braucht im Anschluss nur mehr das Fruchtfleisch aus der Schale schaben und mit Sauce und anderen Zutaten vermischen. Oder man spart sich überhaupt das Geschirr und nutzt gleich die Kürbishälften selbst als Gefäß.