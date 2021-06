Ein kinderleichtes Rezept für einen grandiosen Wurstsalat

So geht's:

1. Schneide Wurst und Käse in schmale Streifen (ca. 1 cm). Schneide das Gurkerl in feine Streifen.

2. Schäle die Zwiebel, schneide sie in möglichst dünne Ringe. Schneide auch den Pfefferoni in Ringe. Gib alles in eine Schüssel.

3. Versprudle 3 EL von der Gurkerlmarinade mit 1 EL Öl, 1 Msp. Senf und einer Prise Pfeffer. Gieße die Marinade in die Schüssel.

4. Vermische alles behutsam. Schäle das Ei, schneide es in Achtel. Richte den Wurstsalat auf Tellern an, garniere mit Ei.

Kann ich Knackwurst verwenden? Ja, aber die eignet sich besser für „saure Wurst“: schäle die Wurst, schneide sie in dünne Scheiben, lege sie auf einen Teller, darauf Zwiebel- und Paprikaringe, darüber Essig und Öl.

Lilli kocht" ist eine Kinder-Koch-Serie, in der Heidi Strobl (© Idee und Texte) und Birgitta Heiskel (© Illustrationen) seit Jahren erfolgreich zeigen, wie viel Spaß kochen machen kann: mit einfachen Worten erklärt, originell illustriert, quer durch den regionalen Saisongarten. „Lilli kocht“, das Buch, wurde von einer Kinderjury 2017 zum besten Kinderkochbuch gewählt und mit dem Prix Prato ausgezeichnet. Tyrolia Verlag.