Rezept der Woche: Vegetarischer Melanzaniauflauf

ZUTATEN

für 4 Personen (Hauptspeise)

5 mittelgroße, lila Melanzani (1,25 kg)

120 ml Olivenöl

1 Zwiebel, fein gewürfelt (160 g)

6 Knoblauchzehen, zerdrückt

1 TL Chiliflocken

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

½ TL gemahlener Zimt

1½ TL Tomatenmark

2 grüne Paprika, entkernt, in 3 cm große Stücke geschnitten (200 g)

1 Dose Kichererbsen (400 g), abgespült und abgetropft

1 Dose gehackte Paradeiser (400 g)

1½ TL Zucker

15 g Koriandergrün, grob gehackt, plus 5 g zum Servieren

4 längliche Paradeiser (Eiertomaten), in 1,5 cm Scheiben geschnitten (350 g)

Salz, Pfeffer

1 Melanzani mit einem Sparschäler der Länge nach streifenweise abschälen, sodass ein Zebrastreifenmuster entsteht. Die Melanzani anschließend quer in 2 cm dicke Scheiben schneiden und in einer Schüssel mit 75 ml Öl, 1 TL Salz und reichlich Pfeffer sorgfältig vermengen. Auf zwei mit Backpapier bedeckte Bleche verteilen und im Ofen etwa 30 Minuten rösten, bis das Gemüse ganz weich und leicht gebräunt ist. Aus dem Ofen nehmen und beiseitestellen.

2 Die Ofentemperatur auf 180 °C reduzieren. Während die Melanzani im Ofen garen, die Sauce vorbereiten: In einer großen Pfanne 2 EL Öl bei mittlerer Temperatur erhitzen, die Zwiebel darin anbraten, bis sie weich und leicht gebräunt ist. Knoblauch, Chili, Kreuzkümmel, Zimt und Tomatenmark unterrühren und 1 Minute mitbraten. Paprika, Kichererbsen, Dosentomaten, Zucker, sowie 200 ml Wasser, 1¼ TL Salz und 1 kräftige Prise Pfeffer hinzufügen und das Ganze bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Paprika durchgegart sind. Das Koriandergrün unterrühren und die Sauce beiseitestellen.

3 Den Boden einer großen ofenfesten Form (etwa 20 × 30 cm) mit der Hälfte der Eiertomaten und der Hälfte der Melanzani auslegen. Die Sauce darauf verteilen und die restlichen Tomaten und Auberginen einschichten. 1 EL Öl über das Gemüse träufeln, die Form mit Alufolie verschließen und für 30 Minuten in den Ofen schieben. Die Folie entfernen und den Auflauf weitere 20 Minuten backen, bis die Sauce Blasen wirft und die Tomaten weich sind.

4 Aus dem Ofen nehmen und 20 Minuten abkühlen lassen. Mit dem restlichen Koriandergrün garnieren und warm oder abgekühlt servieren.

TIPP: Der Auflauf lässt sich als eigenständige Hauptspeise servieren, passt aber auch als Beilage zu gegrilltem Fleisch oder Fisch. Und: er schmeckt auch kalt wunderbar – ideal zum Mitnehmen in die Arbeit oder zum Picknick, dazu Baguette.

Aufwand: **

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden

Preis: *

Kalorien: ca. 480 kcal pro Person

"Palästina", Sami Tamimi, Tara Wigley, DK Verlag, 28,80 €, www.dorlingkindersley.de

