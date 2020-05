Rezept der Woche: Tee & Schokolade Eisschlecker

1 Für die Eisschlecker Mascarpone mit Staubzucker, Vanillezucker und Rosenwasser glatt rühren. Tee und Rosenblättchen im Mörser fein zerstoßen und untermischen. Schlagobers cremig aufschlagen und behutsam darunterziehen.

2 Die Masse in einen Spritzsack füllen und in die Förmchen verteilen. Holzstäbchen hineinstecken, zugedeckt 6-8 Stunden oder über Nacht tiefkühlen.



3 Schokolade oder Kuvertüre im nicht zu heißen Wasserbad schmelzen. Die Eisformen kurz unter kaltes Wasser halten, Eis herausziehen, in die flüssige Schokolade tauchen, sofort mit Tee und Rosenblättchen bestreuen. Auf Backpapier legen, bis zum Servieren tiefkühlen.

Aufwand: **

Zubereitungszeit: 20 Minuten, plus 8 Stunden Gefrierzeit

Preis: **

Kalorien: ca. 220 kcal pro Schlecker

Aus dem Buch "Gong Fu Cha" von Tina Wagner Lange, AT Verlag, 60 €,

