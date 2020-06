Rezept der Woche: In Milch gegarte Hühnerkeulen

ZUTATEN

für 2 Personen

1 EL Olivenöl

2 Hühnerkeulen à ca. 250 g

8 kleine Schalotten

Salz, Pfeffer

3 Zweige Thymian

250 ml Vollmilch

150 ml Hühnerfond

3 EL Dijon-Senf

1 EL grober Senf

½ TL Senfpulver

2 Scheiben Bio-Zitrone

1 Fenchelknolle

2 EL gehobelte Mandeln

1 Das Backrohr auf 200 °C vorheizen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Hühnerkeulen darin von allen Seiten ca. 8–10 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Die Schalotten schälen, im Ganzen in die Pfanne geben und kurz mitbraten. Die Hühnerkeulen mit der Hautseite nach oben zusammen mit den Schalotten in eine ofenfeste Form legen, salzen und pfeffern.

2 Die Thymianblättchen abzupfen. In einem kleinen Topf die Milch mit dem Hühnerfond erhitzen, dann vom Herd nehmen. Senf und Senfpulver einrühren, Thymianblättchen einstreuen, mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zitronenscheiben halbieren, mit der Milch zum Huhn geben und das Fleisch in der Mitte des Backofens ca. 1 Stunde garen.

3 Währenddessen die Fenchelknolle putzen, waschen und in Streifen schneiden. Das Fenchelgrün abschneiden und beiseitestellen. Die Fenchelknolle mit in die Auflaufform geben und weitere 30 Minuten garen. Zwischendurch die Hühnerkeulen immer wieder mit der Senfmilch begießen.

4 Die Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Vor dem Servieren die Hühnerkeulen aus der Sauce heben. Die Zitronenscheiben entfernen, die Sauce kurz aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Keulen mit der Sauce servieren, mit dem Fenchelgrün und den gerösteten Mandelblättchen bestreuen. Dazu passt Baguette oder Reis.

Aufwand: **

Zubereitungszeit: 2 Stunde

Preis: **

Kalorien: ca. 450 kcal pro Person

Aus dem Buch: "Hello love", Julia Cawley, Saskia van Deelen, Vera Schäper, Thorbecke Verlag, 26,80 €, www.verlagsgruppe-patmos.de