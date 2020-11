Rezept der Woche: Dotterravioli mit Trüffel

1 Für den Teig alle Zutaten miteinander vermengen und zu einem glatten Teig kneten. Wenn die Gelegenheit besteht, den Ravioliteig einmal vakuumieren, dadurch wird er noch feiner. Den fertigen Teig mit einem feuchten Tuch bedecken und 30 Minuten rasten lassen, bevor er weiterverarbeitet wird.

2 Den Ravioliteig mit einer Nudelmaschine hauchdünn ausrollen und mit etwas verquirltem Ei bestreichen. Die Eidotter einzeln und mit genügend Abstand zueinander auf dem Teig platzieren und mit dem Rest der ausgerollten Teigbahnen bedecken. Darauf achten, dass die Dotter sorgfältig ohne Luftzwischenräume im Teig eingeschlossen sind.

3 Die Ravioli mit einem runden Ausstecher ausstechen und in kochendem Salzwasser ca. 1-2 Minuten garen. Wenn der Teig kernig und die Dotter weich sind, aus dem Wasser heben und kurz in einer Pfanne in brauner Butter schwenken.

4 Die Ravioli mit etwas Parmesan, der überschüssigen Butter und einer Prise Fleur de Sel oder anderem groben Salz anrichten. Trüffel fein drüberhobeln.

TIPP: Statt des dotterreichen Nudelteigs kann man auch einen einfacheren verwenden: 500 g Mehl mit 5 Eiern, 20 ml Öl und 5 g Salz zu einem glatten Teig kneten, mit einem feuchten Tuch bedecken und 30 Minuten rasten lassen.

Aufwand: ***

Zubereitungszeit: 2 Stunden

Preis: ***

Kalorien: ca. 520 kcal/Person

"Back to the Roots" von Lisa Wieland, Verlag Heyn, 39,90 €, www.heyn.at

