Rezept: Cremig-würziges Erdäpfel Curry

ZUTATEN für 2-3 Personen

Für die Gewürzpaste:

4 Schalotten

4 Knoblauchzehen

3 große rote Chilischoten

ein Stück Ingwer (ca. 2 cm)

ein Stück Kurkuma (ca. 3 cm, ersatzweise 1 TL gemahlener Kurkuma)

6 Kemirinusskerne (oder 10 blanchierte Mandeln)

2 Kaffirlimettenblätter

500 g vorwiegend festkochende Erdäpfel

1 EL Öl

250 ml Kokosmilch

1/2 TL Salz

1 kleiner Bund Zitronenbasilikum

1 kleiner Bund Minze

Saft einer halben Limette

1

Schalotten und Knoblauch schälen und grob hacken. Chilis je nach Geschmack von den Kernen befreien und grob hacken. Ingwer und Kurkuma schälen, grob hacken. Auch die Nüsse grob hacken. Alle Zutaten für die Gewürzpaste außer den Kaffirlimettenblättern in einen Mixer geben und pürieren. Gegebenenfalls etwas Wasser zugeben.

2

Die Erdäpfel schälen und in 4-5 cm große Stücke schneiden. In einer großen Pfanne das Öl erhitzen. Die Gewürzpaste darin anbraten, bis sie aromatisch duftet. Die Kaffirlimettenblätter darin andünsten. Dann Erdäpfel, Kokosmilch und Salz hineingeben und so viel Wasser zugießen, dass die Erdäpfel gerade bedeckt sind. Alles sanft köchelnd erhitzen und ohne Deckel 20-30 Minuten garen, bis die Erdäpfel weich sind und die Sauce cremig eingedickt ist.



3

Zitronenbasilikum- und Minzblättchen abzupfen und fein zerkleinern. Das Curry kurz überkühlen lassen, die Blättchen unterrühren. Mit Salz und Limettensaft abschmecken.



Aufwand: **

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Preis: *

Kalorien: ca. 350 kcal/Person



Aus dem Buch „Fire Islands“, Eleanor Ford, Knesebeck Verlag, 32,90 €