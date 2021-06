Rezept für die Bloody Mary: Sellerie im Cocktail, c' est la vie

Saisonbedingt widmen wir uns heute einmal der Klassikerpflege. Stangensellerie hat grad Saison und die Tomaten/Paradeiser (das ist eine Vorsichtsmaßnahme, um uns vor erbosten Leserbriefen zu schützen). Was sollen wir also mixen, wenn nicht die Bloody Mary: 4 cl Wodka, 8 cl Tomatensaft, 1 cl Limettensaft, einige Spritzer Worcestershire Sauce und (nicht zu viel, weil scharf) Tabasco mit Eis in den Shaker.

In ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink-Glas abseihen. Mit einer Selleriestange und einem Zitronenstück garnieren. Nach Belieben salzen und pfeffern. Der würzige Drink muss nicht allen munden. Sellerie! ... ah, C‘est la vie!