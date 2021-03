Ciao, Neapel in der neuen Filiale der „Disco Volante“

Pizzerien zählen zu den Gewinnern des vergangenen Jahres. Und als eine der sowohl besten als auch „coolsten“ Pizzerien gilt seit acht Jahren die „Disco Volante“ in der Gumpendorfer Straße: beste Zutaten entweder direkt aus Süditalien oder vom Fleischhauer nebenan, Pizzaoli aus Neapel, hauptsächlich traditionelle Rezepturen und ein Schick, den man gemeinhin als „Berlin-Style“ bezeichnen könnte.

Vorige Woche machte die „Disco Volante“ eine kleine Filiale namens „Pronto Volante“ beim Hauptbahnhof auf. Und hier kann man sich nun nicht nur die klassischen „Pizze Rosse“ holen, sondern auch „Pizze Bianche“ ohne Tomatensauce, besonders bemerkenswert darunter die Pizza Szabo, auf die neben Mozzarella und Basilikum auch „Porchetta“ – eine Art italienischer Schweinsbraten – von der Traditionsfleischerei ein paar Gassen weiter kommt (12,50 €).

Neapolitanisches Streetfood

Außerdem im Sortiment die immer populärer werdende „Pizza fritta“, wie man sie in Neapel liebt. Von der Optik erinnert die ein bisschen an ein Langos, der Teig ist allerdings flaumiger, gefüllt etwa mit Grillgemüse und Mozzarella ist das nicht nur sehr gut, sondern auch leicht zu essen (11,90 €). Und weil wir schon bei neapolitanischem Streetfood sind, das gibt’s hier auch, etwa frittierte Reisbällchen („Arancini“), Basilikumblätter, Polentaschnitten oder „Frittatina“, die in Neapel sehr populären, frittierten Pasta-Häppchen (gemischte Portion 8 €). Und ganz wichtig: Für die Wartezeit gibt’s großartigen Espresso der neapolitanischen Kult-Marke Passalacqua. So lassen wir uns Take-away-Pizza einreden.



Pronto Volante

Wien 4, Kolschitzkyg. 6,

Tel: 0676/344 16 45,

Di-So 12-20,

www.pronto-volante.at



Bewertung:

Essen: 35 von 50

Service: 9 von 10

Weinkarte: 10 von 15

Verpackung: 20 von 25

Gesamt: 74 von 100



