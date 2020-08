Reife Ernte: So kochen Sie den Sommer ein

Wer keinen eigenen Garten hat, der muss nicht auf heimisches Gemüse verzichten. Viele Gärtner bieten jetzt in der Hochsaison gutes Gemüse zu einem guten Preis.

Wer sich selbst die Arbeit nicht antun will, der findet sicher auch in den vielen Hofläden heimische Produkte wie Chutneys, Marmeladen oder Senfgurken. Wer nicht weiß, wo der nächste Direktvermarkter ist, kann sich auf www.gutesvombauernhof.at informieren – da sind nicht nur Gemüsebauern, sondern auch Anbieter von selbstgezüchtetem Fleisch und Fisch aufgelistet. Wer bäuerliche Schmankerln nachkochen will, findet Anregungen und Tipps auf regionale-rezepte.at.