Nollaig Chridheil: So schmeckt das schottische Weihnachtsfest

Wir sind in Schottland, daher gibt es auch rund um Weihnachten Whisky - aber heiß. Auf den Weihnachtsmärkten werden „Hot Toddies“ gereicht: Whisky mit Honig, Nelken, Zimt und Zitrone. Der Advent, etwa in Edinburgh, gilt für Schotten als Volksfest und ist bei vielen Touristen ein beliebter Anziehungspunkt. Ein „Ceilidh“, also, wie man hier zu derlei Festivitäten sagt, Fish and Chips inklusive. Menschen feiern, tanzen und singen gemeinsam, mit oder ohne Dudelsack. Wenn man einander ein frohes Fest wünschen möchte, heißt das auf Schottisch-Gälisch „Nollaig Chridheil“. Gefeiert wird nicht nur mit traditionellem Weihnachtsbaum, sondern auch mit bunten Girlanden und Strümpfen auf dem Kaminsims. Und bereits im Advent wird das Haus mit Stechpalmen und vielen bunten Lichtern dekoriert.

Schottisches Backwerk

Die Vorweihnachtszeit hat hier jede Menge zauberhaft-gemütliche Seiten, für die die Köchin (u. a. beim ARD-Kochbuffet) und Autorin Theresa Baumgärtner eine große Schwäche hat. Dem Fest nach schottischer Art ist in ihrem neuen Kochbuch „ Weihnachten. Rezepte für die schönste Zeit des Jahres“ ein ganzes Kapitel gewidmet – mit landestypischen Köstlichkeiten. „Das raue Schottland und vor allem das altehrwürdige Edinburgh ist für mich wie eine lebendige Kulisse zu einem geliebten Weihnachtsklassiker. Nirgendwo sonst lässt es sich so herrlich vor dem Kamin in ,Little Lord Fauntleroy‘ von Frances Hodgson Burnett schmökern“, erzählt sie. Auch von der Festtagsküche des Landes schwärmt Baumgärtner: „Die schottische Küche kann auf viele hervorragende Produkte aus unmittelbarer Nähe zurückgreifen. Ich denke an das Wild aus den Highlands oder die Meeresfrüchte von der Küste. Aber ich liebe auch das schottische Backwerk gerade zur gemütlichen Zeit.“ Scones, zum Beispiel, das klassisch-süße Gebäck zum Tee. „Gerne auch Shortbread oder zum Niederknien köstlich, der Sticky Toffee Pudding“, sagt sie.

Weihnachten – im klassischen Sinn – gibt es in Schottland noch gar nicht so lange. Im Zuge der Reformation sind die Festtage im 17. Jahrhundert abgeschafft worden. Stattdessen wurde beim „ Hogmanay“, dem schottischen Neujahrsfest, getrunken und dazu „Black Bun“ – ähnlich wie Früchtebrot – gegessen. Das tut man heute immer noch – Hogmanay gilt als größte Party des Jahres mit einem gigantischen Feuerwerk. Im 20. Jahrhundert, im Jahr 1958, wurde der 25. Dezember dann zum „ Christmas Day“ ernannt, seit 1974 ist der 26. Dezember ein Feiertag – mit traditionellem Festessen wie Truthahn mit Erdäpfeln und Gemüse, Christmas Pudding oder Mince Pie, schottisches Shortbread oder kleine Kuchen mit Früchten und Marzipan.

Rezept "Fizzy Pomegranate" - ein herrlicher Drink fürs Fest oder den Advent.