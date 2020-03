Backe, Mann, backe! So gelingen perfekte Buchteln und Kiachl

Als der KURIER den Kochbuchautor zum Interview bittet, spielt seine Ehefrau mit Matthias und Maximilian im Garten. Er selbst kommt gerade vom Kindergarten und möchte ein wenig entspannen: "Am besten kann ich das, wenn ich backe. So bekomme ich den Kopf frei. Ganz oft bereite ich den Teig zu, wenn ich nach Hause komme. Dann spiele ich mit den Kindern und erst spät am Abend verziere ich die Torte."

So wie er aufgewachsen ist, sollen auch seine Kinder aufwachsen. Die Buben sind begeisterte Vorkoster und auch seine größten Kritiker.

Ob er sich vorstellen kann, jemals gesunde Back-Rezepte für Kinder herauszubringen und auf Zucker zu verzichten? "Kaum vorstellbar. Es ist jedem Menschen bewusst, dass Kuchen und Desserts gut für die Seele und schlecht für den Körper sind, also eine Belohnung."

Niemand will Brösel in der Creme sehen

Früher habe es Kuchen nur sonntags gegeben – gegen eine solche Tradition könne man nicht sein. Nicht nur das Backen mit Zucker liebt der Kindergärtner, auch dem Duft von frisch gebackenem Brot kann Moschen nicht widerstehen.

"Beim Kuchen backen kann ich mich kreativ ausleben, Brot backen ist der tiefere Sinn für mich – Entspannung und Magie zugleich. Mit zwei Zutaten, nämlich Sauerteig und Wasser, können unendlich viele Brotsorten entstehen. Alles, was der Brotteig braucht, ist Zeit und Ruhe."

Das Arbeiten mit Kuchenteig verlange freilich die höhere Präzision. Je genauer sich der Hobby-Bäcker an das Rezept hält, desto besser werde das Ergebnis. "Bei Kuchen isst das Auge: Niemand will Brösel in der Creme sehen oder eine schief gelegte Roulade – mit Erfahrung und Geduld kommt man zum gewünschten Ergebnis.

Bei Brot, einem Naturprodukt, kann man hingegen nie genau voraussagen, wie es sich entwickelt."