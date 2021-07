Meghan Markle kochte für Katastrophen-Opfer

Bei ihrem ersten Solo-Projekt als Mitglied der Royal Family hat Meghan Markle den Kochlöffel gezückt: Die Herzogin von Sussex kochte für die Hinterbliebenen der Grenfell-Katastrophe.

Hintergrund der Kochaktion: Meghan Markle schrieb das Vorwort in einem Kochbuch, das Köchinnen der Hubb Community Kitchen – eine Initiative für hinterbliebene Frauen, die nahe des Grenfell Towers in Westlondon ihren Sitz hat – verfasst haben. Am 14. Juni 2017 kamen bei einem Brand des Londoner Grenfell Towers über 70 Menschen ums Leben (mehr dazu hier).

Im Vorwort schrieb die Herzogin: "Ich habe mich sofort mit dieser Gemeinschaft verbunden gefühlt; es ist ein Ort, wo Frauen gemeinsam lachen, trauern, weinen und kochen."

"Verschiedene kulturelle Identitäten unter einem Dach zu vereinen, schafft einen Ort, an dem es sich in seiner einfachsten Form normal anfühlt, dem allgemeinen Bedürfnis nachzukommen, sich zu vernetzen, zu fördern und zu kommunizieren – durch Essen, durch eine Krise oder durch Freude – etwas, auf das wir uns alle beziehen können."