Max Stiegl kocht für uns: Ein Einkauf, vier Essen

500 g Brioche oder alte Kipferln in dünne Scheiben geschnitten

250 ml Milch

3 Eier

1 Vanilleschote

50 g Butter

20 g Zucker

4 Äpfel am liebsten Golden Delicious

2 EL Rum

250 ml Eierlikör

je 1 Messerspitze Kardamom und Zimt

5 Eiklar

170 g Zucker, 1 Prise Salz

- Brioche oder Kipferln in dünne Scheiben schneiden. Milch, Eier, Eierlikör und Vanillemark verquirlen. Briochescheiben darin tunken

- Äpfel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Mit Rum, Kardamom und Zimt marinieren

- Brioche und Äpfel abwechselnd in Rexgläser schichten. Dabei mit einer Schicht Brioche beginnen. Mit Äpfeln fortsetzen und wiederholen, bis das Glas gefüllt ist. Mit einer Schicht Brioche abschließen. Etwas von der Eierlikör-Milch-Sauce darübergeben. Im vorgeheizten Backrohr bei 160 Grad C 30 Minuten backen

- Eiweiß mit einer Prise Salz aufschlagen, Zucker nach und nach zugeben, bis der Schnee ganz fest ist

- Eischnee auf die noch heiße Briochemasse verteilen und mit einem Küchenbrenner abflämmen