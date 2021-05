Löwenzahn - viel mehr als nur ein Unkraut

Wenn nach dem Winter gebückte Menschen über die frisch-grünen Wiesen und Hänge der Gemeinde Partschins bei Meran ziehen, ist eines gewiss: Der Frühling ist da. Dann lebt nämlich die alljährliche Südtiroler Tradition des „Zigoristechns“ wieder auf: Die Bäuerinnen stechen mit kleinen, spitzen Messern Löwenzahnpflanzen samt Wurzeln aus der Erde und sammeln sie in Körben.

Vor allem jenen Pflanzen, die zu Frühlingsbeginn geerntet werden, wird besondere Energie zugeschrieben. Und die steckt auch in den Wurzeln, weshalb diese nicht minder geschätzt werden. Blätter, Stengel und Wurzeln werden dann klein geschnitten und zum traditionellen Zigori-Salat verarbeitet.

Röhrlsalat

Was den Südtirolern ihr Zigori-Salat ist, ist den Steirern der Röhrlsalat. Dass es für die oft als Unkraut verschriene Pflanze verschiedenste Namen gibt, weist deutlich auf ihre Verbreitung hin. Ihren offiziellen Namen brachten ihr ihre scharf gezahnten Blätter ein – sie erinnern an die Zähne eines Löwen. Aber auch als Heilkraut, etwa in Form von Tee, ist Löwenzahn häufig Bestandteil von Frühlingskuren. Durch die enthaltenen Bitterstoffe wird ebenso die Verdauung angeregt – perfekt für leichte Frühlingsküche.

Neben dem allseits beliebten Löwenzahn-Honig eignet sich die Pflanze hervorragend als Pesto oder Fülle. Als Hingucker auf jeder Antipasti-Platte empfehlen die Partschiner Wirte Löwenzahn-Kapern. Dafür Apfelessig und Wasser (je 100 ml) mit etwas Salz aufkochen, zwei Hände voll gewaschene Löwenzahn-Knospen kurz mitköcheln lassen. Herausnehmen, in ein Einmachglas geben und mit dem heißen Sud auffüllen. Gut verschlossen zwei Wochen kühl und dunkel aufbewahren. Dann entfaltet sich der Geschmack am besten, entweder wie Kapern bei Vitello tonnato verwenden oder pur auf geröstetem Brot mit Olivenöl verspeisen.