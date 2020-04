Last-Minute: Drei ultimativ-schnelle, aber raffinierte Ostertorten

DIE GUTE ALTE RUCKZUCK-OBLATENTORTE

Vorbereitung 15 min, Kühlzeit 2 Stunden

Zutaten:

150 g Schlagobers

150 g Zartbitterschokolade

1 Packung Karlsbader Oblaten (5 Oblaten, 125 g)

Nach Lust und Laune Schokofiguren oder Marzipanfiguren zum Garnieren

Zubereitung:

Schlagobers in einem Topf erhitzen, aber nicht kochen lassen. Schokolade zerbröckeln und unter Rühren langsam im Obers schmelzen lassen. Schoko-Obers leicht abkühlen lassen und für zwei Stunden in den Eiskasten stellen. Danach mit dem Handmixer zu einer dicken Creme aufschlagen. Eine Oblate dünn mit Schokocreme bestreichen, die zweite Oblate draufsetzen und wieder mit der Creme bestreichen – das macht man so lange, bis alle Oblaten verbraucht sind. Wichtig: Die letzte Oblate wird oben auch mit Creme bestrichen. Die Torte bis zum Servieren im Eiskasten aufbewahren, mit den Figuren verzieren.