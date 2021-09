Kürbis: Vom Schweinefutter zum Gourmet-Food

Eine Zierde

Dabei kannte Heidi Strobl Kürbisse einst fast nur als Deko-Objekt. „Meine Oma hat mir oft einen Zierkürbis geschenkt, in den mein Name geritzt war“, erinnert sie sich. So hat sie die Liebe zu dem Gemüse entdeckt. Was sie bis heute ärgert: „Für einen Kürbis als Dekorationsgegenstand bezahlen die Leute mehr als für einen Speisekürbis – auch wenn es ein und derselbe Kürbis ist.“

Zugegeben: Viel Eigengeschmack hat das Herbstgemüse nicht, dafür ist es vielfältig einsetzbar: Suppe, Gnocchi, Püree, Tarte– der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Besonders delikat ist es, wenn man es in Spalten auf ein Backblech legt, mit Olivenöl beträufelt, mit Salz und Pfeffer würzt und bei 170 Grad solange gart, bis es die gewünschte Konsistenz hat. Dazu Joghurtdips oder Salbeibutter mit Parmesan. Perfekt!

Geeignet sind für diese Zubereitung die Klassiker Butternuss, Muskat oder Hokkaido. Dass diese so beliebt sind, hat seinen Grund: „Sie schmecken einfach am besten“, meint Strobl. Wobei auch der Spaghettikürbis nicht zu verachten ist, den man angestochen im Wasser gart: Danach halbieren, die Kerne herausnehmen und die Frucht wie Spaghetti servieren. Schmeckt auch mit einer Vinaigrette fein.