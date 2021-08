Kraftnahrung: Wie Radler die Kohlenhydratspeicher auffüllen

Vorbereitung: 5 min

Zubereitung: 20 min

Portionen: 60 Stück

100 g Softdatteln

100 g getrocknete Marillen

100 g Hafermark

1 bis 3 EL Wasser zum Ausarbeiten, falls die Masse sehr trocken wird etwas Hafermark zum Ausrollen

- Datteln und Marillen in einer Küchenmaschine fein zerkleinern

- Hafermark zugeben und weitermixen, bis die Masse bindet. Eventuell 1 bis 3 EL Wasser nach Bedarf zugeben

- Aus der Masse mit feuchten Händen zirka 60 Kugeln formen und in Hafermark wälzen, damit sie nicht zusammenkleben

- In einer Vorratsdose im Kühlschrank lagern. Pro Radtour einige Energiekugeln entnehmen und in einer Mini-Dose (z. B. leere Kaugummi-Dose) verpacken