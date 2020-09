Warum der "Hobby-Kochmeister 2020" nicht gern nach Rezepten kocht

Eine Hauptspeise und ein Dessert in sechzig Minuten zubereiten und ansprechend auf Tellern präsentieren – bei der Hobbykoch-Meisterschaft, die vergangene Woche in Wien stattfand, herrschen klare, aber herausfordernde Richtlinien. Damit es bei diesem alljährlichen Bewerb des österreichischen Koch- und Genussverbands für die Finalisten keinesfalls zu einfach wird, werden einige zu verkochende Zutaten fix vorgegeben.

Heuer waren das Waller, Fenchel, Couscous, Steinpilze, Basilikum, Zwetschken, Kürbiskerne. Thomas Grosmann brachte dieser Warenkorb Glück. Seine Hauptspeise „Waller in Bierteig auf Fenchel-Orangensalat mit Steinpilz-Couscous und Trüffel-Aioli“ ebenso wie das Dessert „Zwetschken-Rote-Rüben-Kompott mit Rote-Rüben-Palatschinke, dazu Basilikum-Mascarpone-Creme und karamellisierte Kürbiskerne“.

Was der 38-jährige Wiener Store-Manager letztendlich servierte, überzeugte die Jury aus Kochprofis und Genießern jedenfalls am meisten. Grosmann wurde zum „Österreichischen Hobby-Kochmeister“ gekürt. „Das war wirklich spannend für mich, ich habe nicht damit gerechnet, ins Finale zu kommen. Es ist schon toll, unter die acht besten Bewerber aus den Bundesländern zu kommen." Im KURIER-Gespräch erzählt er, warum Mut und Inspiration die besten Zutaten in der Küche sind, seine persönlichen Ansprüche an ein Gericht und warum er die Teilnahme an Kochbewerben so mag.