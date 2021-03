Kakao trinken schützt das Herz in Stress-Situationen

Kakaogetränke, die reich an Flavonoiden (sekundäre Pflanzenstoffe) sind, scheinen eine Stress reduzierende Wirkung auf Herzinfarkt und Schlaganfall zu haben. Zu diesem Schluss kamen Forscher der Universität Birmingham in einer neuen Studie. Sie fanden heraus, dass Venen während Stress besser funktionieren, wenn man Kakao mit vielen dieser sekundären Pflanzenstoffe zu sich nimmt. Daher könnte der gezielte Einsatz von flavonoid-reichen Kakaogetränken eine Ernährungsstragie sein, um den Blutkreislauf in stressigen Situationen zu verbessern, schreiben die Autoren im Fachmagazin Nutrients.

Dass sich anhaltender Stress negativ auf die Blutgefäße auswirken kann, ist schon länger bekannt. Daher suchen Forscher nach Möglichkeiten, zum Gegensteuern.

Für die randomisierte Studie tranken junge Männer 90 Minuten vor einem Stress-Test Kakao mit viel Flavonoiden, der acht Minuten dauerte. Der Blutdruck wurde vor dem Test und auch noch bis zu 90 Minuten danach kontrolliert. Die Ergebnisse zeigten, dass bei jenen, die die den hochdosierten Kakao getrunken hatten, die Blutgefäße durch die Stressreaktion weniger beeinträchtigt wurden.

Die Ergebnisse ihrer Studie seien signifikant für die alltägliche Ernährung, betonen die Autoren. Die tägliche Dosis an Flavonoiden könne durch eine Reihe an Nahrungsmittel mit hohem Gehalt davon gedeckt werden. Das könnte vor allem jenen helfen, die besonders empfindlich auf die Effekte von mentalem Stress reagieren.