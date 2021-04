Kaffee, Kuchen und Cocktails in der Josefstadt

Christina Fieber

Trotz Lockdowns und U-Bahn-Baustelle ließen es sich die drei Freunde nicht nehmen, kürzlich ihre Bar/Roastery in der Josefstadt zu eröffnen.

Sie kommen aus Istanbul, studierten in Wien und jobbten nebenbei in der Szenegastronomie. Nun ziehen sie ihr eigenes Ding durch. In dem sympathischen Minilokal bieten sie neben diversen Kaffeespezialitäten, Säften und hausgemachten Kuchen (auch vegan), vor allem klassische und kreative Cocktails nach eigenen Rezepten.

14 Drinks gibt es derzeit nur zum Mitnehmen – aber irgendwann, wenn sie wieder richtig loslegen können, soll bis 22 Uhr geöffnet sein. Dann kann vom Nachmittag-Espresso bis zum After-Work-Drink durchgechillt werden.