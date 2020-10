"Käsliebe": Vorarlberger Käse poppt in Wien-Neubau auf

Schon länger habe man über einen Pop up-Store in der Hauptstadt nachgedacht. Vorarlberger in Wien kennen die Bitte, bei Heimatbesuchen doch Vorarlberger Käse mitzubringen. Das Verkaufslokal trotz der heuer besonders schwierigen Situation für die Senner durch die Corona-Krise umzusetzen, sei nicht nur als Wertschätzung und zur Bewusstseinbildung für die Senner und die von ihnen bewirtschafteten Almen zu sehen. „Es geht uns dabei auch darum, in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit ein Zeichen zu setzen.“ Der Hintergrund: Durch Corona gab es geringere Nachfrage nach dem Käse - die Milch musste aber wie immer gemolken und zu Käse verarbeitet werden.

Infos: Käsliebe - Alpkäse-Pop-Up, Lerchenfelderstraße 85 - 89, 1070 Wien. Geöffnet von 15. Oktober 2020 bis Jänner 2012, jeweils Montag bis Samstag 10 bis 19 Uhr.