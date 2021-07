Italien gegen England: Zwei Weltküchen auf dem Spielfeld

Lieblingsnachbar. Wer mit zehn Italienern übers Essen und typische Gerichte redet, wird zehn verschiedene Speisen hören. Mindestens. Denn die italienische Küche ist stark von Regionalküchen geprägt, die ihre besonderen Spezialitäten haben.

Was das Lieblingsessen beim Fußballschauen betrifft, ist die Pizza ursprünglich ein echter Süditaliener. Sie dürfte im 18. und 19. Jahrhundert in Neapel entstanden sein. Mit den Nudeln ist es nicht so einfach – sie werden je nach Region mit Eiern hergestellt und frisch verarbeitet oder getrocknet. Pasta-Gerichte gibt es aber in jeder Region Italiens. Und die Art der verwendeten Nudeln (es gibt unzählige!) bestimmt die Soße – oder umgekehrt: Je glatter sie sind, desto dünner kann die Soße sein. Je mehr Oberfläche die Nudel bietet, desto mehr Soße kann an ihr haften bleiben.

Was nun die kulinarische Abwechslung fürs Finalspiel betrifft, hilft ein Blick zur Aperitivo-Kultur. Da genießt man ein Getränk nach der Arbeit mit kleinen Häppchen, ein „Essen vor dem Essen“ sozusagen. Mit Bruschetta, kleinen Spießen mit Mozzarella, Cocktail-Tomaten und Basilikum etwa. Oder man bereitet eine Platte mit Oliven, Käsewürfeln, Melone und Schinken vor. Dazu ein paar Grissini (eventuell mit Rohschinken umwickelt) und Ciabatta-Brote. Tutto bene!

ENGLAND

Zwischen Fish and Chips und Gin Tonic: Deftige Gerichte, ungewohnte Kombinationen