Im Wiener Prater steht heuer ein heißer Winter mit offenem Feuer bevor

Nach der pandemiebedingten Pause im vergangenen Winter öffnet das Feuerdorf am Donaukanal nun am 15. Oktober wieder für alle, die sich auch in der kalten Jahreszeit fürs Grillen erwärmen können. 15 Grillhütten, die man mieten kann gibt es wieder - und eine Salettl-Bar direkt am Donaukanal. Zum ersten Mal können Grillfans heuer auch im Wiener Prater Station machen. Nach den gut besuchten Sommermonaten wird das Feuerdorf dort am 1. November dort seine erste Wientersaison eröffnen.