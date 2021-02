Her mit der Winter-Sonne: Unser Cocktail-Rezept des Tages

Heute experimentieren wir an dieser Stelle nicht mit ungewöhnlichen Zutaten. Am Ende des Winters fehlt die Kraft für Versuche. Und die Sonne und Wärme. Woran es noch nicht fehlt, sind Zitrusfrüchte wie Mandarinen. Holen Sie sich Erbauendes doch in Form des Cocktails Wintersonne (oder Winter Sun): 4 cl Wodka, 1 cl Triple Sec, 5 cl Mandarinensaft, 2 cl Zitronensaft in Eis umrühren, und dann in ein Whisky-Glas gefüllt mit Eiswürfeln abseihen. Mit einer Zitronenzeste garnieren.

Mhhm ... Sonne!