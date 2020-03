Sterneregen in Deutschland: Neuer 3-Sterner am Himmel

Auf eine Preisverleihung ist angesichts des Coronavirus verzichtet worden: Die Bekanntgabe der Preise erfolgte in Hamburg via Livestream.

Im Jahr 2019 führten zehn Restaurants in Deutschland drei Michelin-Sterne. Die Deutschland-Ausgabe des Guide Michelin 2020 zählt 255 Häuser mit einem Stern. Die neue Auflage kommt am 6. März in den Handel.

Das Berliner Restaurant Rutz mit Küchenchef Marco Müller wird erstmals mit drei Sternen gekrönt, damit ist es das einzige Lokal in der deutschen Bundeshauptstadt mit der Höchstbewertung. Sieben Restaurants wurden neu mit zwei Sternen ausgezeichnet, 29 sind mit einem Stern neu in der Liste.

308 Restaurants dürfen sich über zumindest einen Stern freuen:

10 3-Sterne-Restaurants, darunter 1 neue Adresse

43 2-Sterne-Restaurants, darunter 7 neue Adressen

255 1-Stern-Restaurants, darunter 29 neue Adressen

Weltweit umfasst der exklusive Club der 3-Sterne-Häuser nur etwa 100 Restaurants. Der 49-jährige Marco Müller ist seit 2004 Küchenchef im Rutz. 2008 erhielt das Restaurant in Berlin-Mitte erstmals einen Stern, 2017 stieg das Haus in die 2-Sterne-Liga auf. Nochmals drei Jahre später folgt jetzt der dritte Stern.

"Die Küche von Marco Müller und seinem Team hat in nur kurzer Zeit eine sagenhafte Entwicklung vollzogen. Die Gerichte sind voller Finesse, Ausdruck und toller geschmacklicher Balance. Auch in ihrem ausgeprägten Bezug zur Natur heben sie sich deutlich ab“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide.