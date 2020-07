Geodentorten: Wie der Edelstein in die Torte kommt

Es scheint, als ob die dunkelvioletten Steine eines Amethysten direkt in Torte eingesetzt worden wären, so funkeln und reflektieren die Steinchen das Licht. Doch diese spezielle Torte kommt ganz ohne Edelsteine aus, vielmehr ist es eine spezielle Zutat, die das Backwerk zu einem optischen Erlebnis verwandelt: Kandiszucker. Die Kristalle aus Zucker werden mit Lebensmittelfarbe eingefärbt und wirken dann in ihren Schattierungen wie Edelsteine.

Doch wie kommt man auf so eine Idee? Die US-amerikanische Tortenkünstlern Rachael Teufel, bekannt für ihre extravaganten Hochzeitstortendesigns, hat vor einigen Jahren den Auftrag erhalten, eine Torte für eine Firmeneröffnung zu kreieren. An dieser dreistöckigen Torte hat Teufel 16 Stunden gearbeitet – da sind die unzähligen Stunden für den Entwurf noch gar nicht miteinberechnet.