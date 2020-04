Gegen den Perfektionswahn: Ein Kochbuch für schlechte Köche

KURIER: Sie schreiben Ratgeber, kochen nicht gerne – wieso plötzlich ein Kochbuch?

Alexandra Reinwarth: Ich mache kein Hehl daraus, dass ich nicht gerne koche. Zum Glück hatte ich immer Lebensgefährten, die gerne kochen, aber da ich auch essen will, wenn der Mann nicht da ist und weil ich ein Kind habe, das auf Nahrungsaufnahme besteht, tue ich es eben doch. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass sich einige Rezepte angesammelt haben, die richtig gut schmecken, obwohl ich sie gekocht habe – und die will ich niemandem vorenthalten. Ich bin ein Filter für alle, die nicht gerne oder gut kochen: Wenn ich das kann, können Sie das auch.

Haben wir durch Instagram und Weglasszwang den entspannten Umgang mit Essen verlernt?

Ich finde, die vielen Wahlmöglichkeiten, also ob es vegan, veggie oder zuckerfrei sein soll, ob man damit abnehmen will, sein Hautbild verbessern oder die Verdauung optimieren – lassen die wichtigste Eigenschaft in den Hintergrund treten, nämlich: Es soll rasend gut schmecken. Das ist meine einzige Anforderung. Wenn möglich, mit wenig Aufwand.