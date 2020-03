Florian Holzers Top5: Ethno-Fischlokale

1 CUCINA CIPRIANO

Andrea Cipriano stammt aus Grado, seine Frau Carmela Bisogno aus Neapel. Gemeinsam sorgen die beiden in ihrem jungen Restaurant für eine italienisch-italienische Fisch-Fusionsküche. Es gibt derzeit nur wenige Lokale in Wien, wo Fisch besser zubereitet wird.



Wien 6, Aegidig. 15,

Tel: 0660/164 76 08,

Di-Sa 12-15, Mo-Sa 18-22.30,

www.cucinacipriano.at



2 SHIKI

Das Shiki ist vieles: Das beste japanisch-europäische Restaurant des Landes, ein extrem eleganter Ort und der beste Platz, um tollen Sake zu trinken. Aber vor allem verfügt das Shiki über eine ganz erstklassige, moderne Japanküche, in der Fisch unglaublich gut zubereitet wird.



Wien 1, Krugerstr. 3,

Tel: 01/512 73 97,

Di-Sa 12-24,

www.shiki.at



3 KULINARIUM 7

Gastronomen aus Dalmatien waren die ersten, die in Österreich explizite Fisch-Restaurants eröffneten. Ante Toni Bjelančić eröffnete sein Restaurant zwar erst 2015, aber dafür hat er als Besitzer einer kroatischen Marina beste Quellen für Adria-Fisch. Top!



Wien 7, Sigmundsg. 1,

Tel: 01/522 05 30,

Di-Sa 17-24, So 12-22,

www.kulinarium7.com



4 KORNAT

Das Kornat war eines der ersten Fischlokale in Wien. In den 80er-Jahren noch klein, dunkel und verraucht, ist es heute groß, hell und modern, gekocht wird eine mediterran-internationale Fischküche mit Schwerpunkt auf verfeinerte kroatische Traditionsgerichte.



Wien 1, Marc-Aurel-Str. 8,

Tel: 01/535 65 18,

Mo-So 11.30-24,

www.kornat.at



5 WULFISCH

Das kleine, schicke Imbiss-Lokal von Stephan Wulf ist etwas Besonderes. Denn hier gibt’s deutsche Küche, und das ist selten in Österreich, konkret Fischbrötchen, Krabbenbrötchen, Wraps, Matjes, Sprotte & Co nach Hamburger Art. Und dazu norddeutsches Bier.



Wien 2, Haidg. 5,

Tel: 01/946 18 75,

Mo-Fr 11-20, Sa 10-18,

www.wulfisch.at



