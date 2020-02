Florian Holzers Top5: Champagner-Bars

1 DOSAGE

Die junge Champagner-Bar von Friso Schopper entwickelte sich in rasantem Tempo zur Nummer 1 für gepflegten Schaumweinverzehr in Wien. Fünf Champagner gibt’s offen, Flaschenweise jede Menge, ein paar elegante Happen (Austern, Kaviar!) sind auch zu bekommen.



Wien 1, Fleischmarkt 16,

Tel: 0664/132 72 63,

Mo-Do 18-24, Fr, Sa 17-1,

www.dosage.at



2 LE BAR

Dort, wo sich der Spittelberg zur Hofburg hin öffnet, unterhält das Hotel Sans Souci nicht nur ein Restaurant, sondern auch eine kleine, funkelnde Champagner-Bar mit Kristall-Luster, acht offenen Champagnern und nicht weniger als hundert verschiedenen in der Flasche.



Wien 7, Burgg. 2/ Hotel Sans Souci,

Tel: 01/522 25 20,

Mo-So 17-1,

www.veranda.wien



3 LE CRU

Das Le Cru ist fraglos der Pionier unter den modernen Wiener Champagner-Bars (die „Reiss“ ist ja leider schon lange Geschichte …). Seit 2008 werden hier bekannte wie unbekannte Champagner sowohl verkauft als auch flaschenweise angeboten. Leider nur bis 21 Uhr.



Wien 1, Peterspl. 8,

Tel: 01/533 47 91-22,

Mo-Fr 12-21, Sa 12-18,

www.lecru.at



4 FRAU BERNHARD

Der jüngste Zugang in der Wiener Champagner-Szene und zweifellos die unkomplizierteste und entspannteste Weise, sich diesem edlen Getränk zu widmen: Die fröhliche Bar von Dorothee Bernhard hat sympathischen Boheme-Charakter, köstliche Snacks!



Wien 6, Esterhazyg. 11,

Tel: 0664/651 09 83,

Do-Sa 17-24,

www.facebook.com/FrauBernhard



5 FRANKOWITSCH

Natürlich ist diese Grazer Institution zu allererst ein Brötchen-Imbiss und ein Feinkostgeschäft. Allerdings eben auch die fraglos beste Adresse in Graz, um ein fröhliches Glas Champagner zu trinken. Angesichts der Öffnungszeiten halt eher vor dem Ball.



8010 Graz, Stempferg. 2-4,

Tel: 0316/82 22 12,

Mo-Fr 7.30-19, Sa 8.30-17,

www.frankowitsch.at

florian.holzer@kurier.at