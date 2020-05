Florian Holzers Top5: Asia-Take-away

1 KIM KOCHT

Nachdem Meisterköchin Sohyi Kim nicht nur ein kleines Restaurant führt, sondern gleich daneben auch einen Shop, ist sie hier im Vorteil. Anders als sonst wird im Shop nun nicht nur Vegetarisches angeboten, sondern das gesamte Spektrum der kreativen Asia-Küche.



Wien 9, Währinger Str. 44,

Tel: 0664/425 88 44,

Mo-So 11-18,

www.facebook.com/sohyikim/



2 KIANG WINE & DINE

Das sympathische, kleine Lokal von Joseph Kiang und seiner Frau Li Cheng gilt als eine der besten China-Küchen des Landes. Zur Vorbestellung und Mitnahme angeboten wird ein kleines „Best of“ ihrer Speisekarte wie Mapo Tofu und Lammfleisch-Flade.



Wien 9, Grünentorg. 19,

Tel: 0664/515 36 33,

Bestellung ab 10, Di-Sa 17-20,

www.kiangwine-dine.com



3 ALL REIS

Das vielleicht beste Thai-Restaurant des Landes führt auch einen Shop auf der anderen Straßenseite (Thalad Thai, Schwegler Str. 19). Dort kann man das vorbestellte Essen problemlos abholen, das Angebot ist nahezu so groß (und großartig) wie bei Normalbetrieb.



Wien 15., Schweglerstr. 12,

Tel: 01/786 46 68,

Mo-So 11-20,

www.allreis.com/order-online



4 O.M.K

Nachdem die Mochi-Leute mit ihrem o.m.k auch schon seit Langem einen Take-away-Laden in ihrem Portfolio haben, konnten sie recht früh sowohl mit Auslieferung als auch Gassenverkauf beginnen. Einziger Nachteil: Bestellt und bezahlt muss mit der getsby-App werden.



Wien 2, Praterstr. 16,

Tel: 01/212 36 48,

Mo-Sa 11-20,

www.mochi.at/omk/



5 ES GIBT REIS

Der mega-entspannte Bar-Restaurant-Hybrid mit der hervorragenden südostasiatischen Küche hat zumindest an drei Tagen in der Woche Betrieb. Vier Gerichte werden gekocht, man bestellt per Mail, nach Rückantwort ist die Bestellung perfekt und man holt ab.



Wien 8, Piaristeng. 15,

Tel: 01/890 55 87,

Mi-Fr 15-20,

www.facebook.com/esgibtreiswien

florian.holzer@kurier.at