Florian Holzers Top 5: Wildbret-Lokale, Teil 2

3 LANDGASTHOF TOPF Noch einmal Waldviertel: Hier im Norden weht der Wind schon ein bisschen rauer, umso lieber kehrt man in die urige Jagdstube des neobarocken Landgasthauses ein. Hier wird eine Waldviertler Küche mit einem Hauch französischer Gourmandise zubereitet.

3902 Vitis, Kaltenbach 26, 02841/83 29, Do-Sa 11.30-14, 18-22, So, Fei 11.30-22, www.landgasthof-topf.at

4 GASTHAUS WILD Der Name ist Programm. Seit einiger Zeit setzt dieses wunderschöne Gasthaus – es zählt zu den besonders gut gelungen renovierten – im Herbst verstärkt Wildbret auf die Karte. Wild-Tarte, Wildpüree-Suppe, Crepinette von der Fasanbrust – herrlich!

Wien 3, Radetzkyplatz 1, 01/920 94 77, Mo-Sa, Fei 10-23, So 10-21, www.gasthaus-wild.at

5 GIBISER Das Südburgenland ist für seine Wild-reichen Wälder bekannt und Gerlinde Gibiser hat hier die besten Kontakte zur Jägerschaft und zu den lokalen Künstlern, was sich beides auch in der Dekoration des Lokales erkennen lässt. Pannonische Küche mit vielen Wild-Gerichten.

7561 Heiligenkreuz / Lafnitztal, Obere Hauptstr. 10, 03325/42 16, Di, Mi, Fr, Sa 11.30-14.30, 17.30-21.30, So, Fei 11.30-17, www.g-gibiser.at