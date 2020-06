Florian Holzers Top 5: Neue Terrassen

1 360° OCEAN SKY Die Terrasse des neuen Restaurants am Dach des Haus des Meeres ist natürlich eine Kategorie für sich: Sagenhafter Ausblick auf Wien von oben, nicht nur umlaufende Besichtigungsterrasse, sondern auch überdachter Gastgarten-Bereich über den Dächern Wiens.

Wien 6, Fritz-Grünbaum-Pl. 1, 01/587 14 17 45, Mo-So 9-23, www.oceansky.at

2 LUDWIG & ADELE CAFÉ Mit der Eröffnung der „Albertina Modern“ im Künstlerhaus trat auch ein neues Museumscafé an. Die gereichten Snacks sind erstklassig, der wirkliche Trumpf des Cafés aber ist der riesige Terrassen/Gartenbereich am Musikvereinsplatz. Italienisch!

Wien 1, Karlspl. 5, 01/890 17 72, Mo-So 10-18, www.ludwigundadele.at

3 DOTS ESTABLISHMENT Das „klassische“ Dots an der Mahü wird umgebaut, also übernahm Martin Ho kurzerhand den Restaurantbereich des „Wein & Co“ und machte ihn zu einem typischen Dots. Mit dabei: die spektakuläre Terrasse, einen Stock über der Mahü, nun sehr begrünt.

Wien 7, Mariahilfer Str. 36/1. Stock, 01/920 99 80, Mo-So 11.30-23, www.dots1060.at

4 SEVEN NORTH Das Lokal mit dem lebendigen Tel-Aviv-Charme und der wunderbaren Grill-Küche von Star-Koch Eyal Shani eröffnete gerade eine neue Terrasse im ersten Stock (geöffnet 12–20 Uhr!). Die Terrasse ist begrünt und schattig, also besonders an heißen Tagen angenehm.

Wien 7, Schottenfeldg. 74, 01/376 10 70, Mi–So 12-16, 17–22.30, www.sevennorthrestaurant.com

5 STRANDCAFÉ Vor drei Jahren wurde das traditionelle und für seine Spareribs legendäre Lokal an der Alten Donau völlig modernisiert neu eröffnet. Machte aber bald wegen Anrainer-Beschwerden wieder zu. Nun ist wieder offen, Ripperln gibt’s auch und die Terrasse schwimmt sogar.

Wien 22, Florian-Berndl-G. 20, 01/203 67 47, Mo-So 11.30-23, www.strandcafe-wien.at

