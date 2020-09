Florian Holzers Top 5: Mittelmeer-Küche

1 ARRAVANÉ KANTINA Das derzeit wohl beste griechische Lokal des Landes ist noch recht neu und befindet sich in Graz. Star-Koch Konstantin Filippou hat hier in der Zentrale einer Versicherung ein modernes Restaurant eröffnet, gekocht wird kreativ verfeinerte griechische Küche. Top!

8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, 0316/81 82 81, Mo-Fr 11.30-15.30, Mo-Sa 18-24, www.arravane.at

www.facebook.com/arravanegraz

Instagram @arravane_graz

2 PACO Spanische Küche ist definitiv mehr als Paella, jede Region hat ihre Spezialitäten. Im Paco werden die besten „Tapas“ (Kleingerichte) der iberischen Halbinsel zusammengefasst, von den Küsten wie aus den bergigen Regionen. Echte Paella (mit Kaninchen) gibt’s übrigens auch.

Wien 9, Nußdorfer Straße 7, 01/890 37 85, Di-Sa 17.30-24, www.pacorestaurant.at

3 KULINARIUM 7 Die kroatische Küche ist – mit Ausnahme des kulinarischen Hotspots Istrien – nicht unbedingt für ihre Finesse bekannt, hat aber eine Trumpfkarte: die Fische und Meeresfrüchte. Und die gibt es bei Toni Bjelancic – er führt sommers eine Marina – so gut wie sonst nirgends.

Wien 7, Sigmundsgasse 1, 01/522 05 30, Di-Sa 17-24, So 12-22, www.kulinarium7.com

www.facebook.com/restaurantkulinarium7

4 SEVEN NORTH Tel Aviv hat sich nicht nur zu einer überaus beliebten Destination für junge Reisende entwickelt, sondern auch zu einem kulinarisch überaus interessanten Ort. Dafür bekommt man in diesem großen, jungen und hippen Hotel-Restaurant durchaus ein Gefühl.

Wien 7, Schottenfeldgasse 74, 01/376 10 70, Mi-Fr 12-16, So 11.30-16, Mi-So 17-1, www.sevennorthrestaurant.com

www.facebook.com/sevennorthrestaurant

Instagram @sevennorthrestaurant

5 FLAMINGO Um die köstliche Küche Istanbuls zu erleben, muss man an den Bosporus. Aber hier in diesem bezaubernden Grill-Restaurant direkt am Kuchelauer Hafen bekommt man schon ein bisschen etwas davon mit: Fisch, Fleisch und Spieße direkt vom aromatischen Holzkohlengrill.

Wien 19, Kuchelauer Hafenstraße 56, 01/318 02 15, Mo-So 11-22, www.flamingorestaurant.at

www.facebook.com/flamingovienna

Instagram @myflamingo.at