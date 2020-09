Florian Holzers Top 5: Mittelmeer-Küche, Teil 2

1 LÉONTINE Obwohl sich dieses bezaubernde Bistro-Restaurant in einem (sehr hübsch) renovierten, ur-wienerischen Gasthaus befindet, ist es dennoch einer der französischsten Plätze Wiens: moderne, leichte, dezent kreative Küche aus Südfrankreich, kleine Karte, großer Genuss.

Wien 3, Reisnerstraße 39, 01/712 54 30, Di-Sa 11.30-14.30, Do-Sa 18.30-23, www.leontine.at

www.facebook.com/leontinerestaurant

Instagram @restaurantleontine

2 A BARRACA Portugal liegt nicht am Mittelmeer, aber da wollen wir jetzt nicht so sein. Im A Barraca isst man so gut wie in Lissabon oder Óbidos, der Bacalhau wird selbst importiert, das Fleisch stammt aus Österreich, die gebotene Geschmacksfülle ist enorm. Top Schanigarten!

Wien 1, Hohenstaufengasse 7, 0660/346 57 37, Mo-Fr 11.30-15, Mo-Sa 18-23, www.abarraca.at

3 SOPILE In Istrien wird mit Abstand am besten in ganz Kroatien gekocht, venezianische Vergangenheit mischt sich hier mit aromatischer Balkan-Küche. Pasta wird hier selbst gemacht, Spezialitäten wie Trüffel und Wildspargel kommen direkt aus Istrien. Tipp: die Lorbeer-Makrele!

Wien 4, Paulanergasse 10, 01/585 24 33, Mo, Di, Do-Sa 18-24, www.sopile.at

www.facebook.com/Sopile

4 ELISSAR Das Schicksal hat es diesen Sommer mit dem Libanon nicht gut gemeint. Was aber nichts daran ändert, dass hier eine der besten Küchen des östlichen Mittelmeeres gekocht wird. Im Elissar kann man sich seit drei Jahren davon überzeugen: beste Libanon-Küche der Stadt.

Wien 1, Johannesg. 27, 01/512 82 82, Mo-So 11-24, www.elissar.at

www.facebook.com/Elissar

5 KAFENEON Griechische Küche ist weitaus mehr als Souflaki, Tsatsiki und gegrillter Tintenfisch. Im kleinen, urigen „Kafeneon“ hat man sich auf typische und bei Griechenland-Touristen vielleicht nicht so bekannte griechische Hausmannskost spezialisiert. Griechisches Soulfood!

Wien 16, Payergasse 7, 0660/197 33 96, Di-Fr 17-22, Sa 12-22, So 18-22, www.facebook.com/kafeneon